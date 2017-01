Kunjungan Valentino Rossi Diharapkan Bisa Perkenalkan Labuan Bajo

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pembalap Motto GP asal Italia, Valentino Rossi mengunjungi destinasi wisata unggulan dunia di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (23/1/2016).

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Marius Ardu Jelamu, saat dihubungi Antara di Kupang, Senin (23/1/2016), membenarkan kunjungan pembalap yang pernah meraih sembilan kali juara dunia Motto GP tersebut.

"Ia betul tadi (Valentino Rossi) sudah tiba di Bandara Labuan Bajo, dan saya kira ini adalah kunjungan wisata ke destinasi unggulan," kata Marius menambahkan bahwa informasi tersebut juga diperoleh dari tim kementerian terkait yang datang bersama-sama.

Menurut dia, kunjungan pembalap dunia yang dijuluki "The Doctor" di Labuan Bajo tentu memiliki efek "branding" karena dia merupakan pembalap besar kelas dunia yang selalu disorot oleh pers internasional.

Kunjungan pembalap tersebut, lanjutnya, nantinya bisa mempromosikan lebih luas destinasi Labuan Bajo yang sudah terpilih sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia itu.

Dia mengatakan, pembalap besar seperti Valentino Rosi yang namanya sudah mendunia itu juga tentu memiliki akun media sosial yang diikuti jutaan followers sehingga akan lebih mempopulerkan Labuan Bajo di mata dunia.

"Dia kan akan memfoto atau mengambil video di destinasi unggulan tersebut sehingga bisa disaksikan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia, dan nantinya akan menjadi viral dan menjadi heboh diperbincangkan," katanya.

Dua pembalap movistar team Yamaha Racing, Valentino Rossi dan Maverick Vinales, tiba di Indonesia pada Minggu (22/1/2017).

Keduanya kompak memposting foto kehadiran mereka di Jakarta. "Menunggu kejuaraan dimulai," tulis Rossi dalam foto unggahannya.

Tak mau kalah, Vinales juga memposting foto saat dirinya sedang bersantai di kamar hotelnya.

"Jakarta!" tulis Vinales dalam fotonya.

Keduanya pun dapat sambutan hangat dari netizen Indonesia.

"Enjoy jakarta @maverickvinales25 yamaha semakin didepan bro," tulis akun @sanriezko di Instagram Vinales.

"Welcome to indonesia doc @valeyellow46 Be careful with FPI.." komentar akun @feriianto dalam postingan foto Rossi.(ant/tribunnews.com)