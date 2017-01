Inilah Momen Kocak Saat Bill Clinton Kepergok Istrinya Menatap Ivanka Trump

POS KUPANG.COM -- Ada momen kocak yang terekam saat pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Jumat kemarin.

Bill Clinton lihat

Ya, mantan Presiden AS Bill Clinton yang hadir dalam acara tersebut, menjadi bahan perbincangan publik jagat maya.

Hal ini terjadi karena dugaan bahwa Bill Clinton lebih asyik memandangi sosok putri cantik Donald Trump, Ivanka Trump, daripada memerhatikan keseluruhan isi acara.

Ivanka

Kocaknya, aksi curi-curi pandang ini dipergoki sang istri, Hillary Clinton yang menjadi lawan Trump selama pemilihan.

Alhasil, suasana pun berubah canggung atau awkward!

Hal ini pun menjadi sorotan bagi beberapa media seperti Daily Mail dan Complex

Melalui akun instagram Complex yang merupakan salah satu majalah urban terkenal di Amerika, netizen pun berikan komentar nyeleneh untuk peristiwa ini.

Hal ini bisa dilihat dalam komentar akun janicemata misalnya.

Ia menulis "she's like are you freaking kidding me, rn really? he's a savage bro"

(Dia (Hillary) merasa apakah kamu (Bill) sedang bercanda sekarang? Dia (Bill) benar-benar liar bro!)