Saat Topi "Make America Great Again" Ternyata Buatan China

POS KUPANG.COM, WASHINGTON -- Salah satu sambutan termeriah yang diberikan para pendukungnya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah ketika dia menyerukan "beli produk Amerika dan pekerjakan orang Amerika" dalam pidato pelantikannya di Washington, Sabtu (21/1/2017) dini hari WIB lalu.

Menurut Reuters, momen itu penuh dengan ironi. Karena ternyata banyak pendukung Trump yang mendengarkan pidato sambil mengenakan topi baseball bertuliskan "Make America Great Again" (semboyan Trump selama Pemilu), buatan China, Vietnam, dan Banglades.

Beberapa mereka di antaranya kaget begitu mengetahui topi Trump yang mereka kenakan ternyata bukan buatan AS.

Rob Walker (44) yang berkendara ke Washington dari Georgia bersama istrinya Abby (36) sempat singgah di tempat peristirahatan truk demi membeli topi bertuliskan "Make America Great Again" itu.

"Oh Tuhan, semoga ini bukan buatan China," kata Abby, lalu membalik topi itu untuk memastikan dugaannya salah. Dia kemudian melihat label pada topi. "China! Jangan bilang siapa-siapa ya!"

The Sun Donald Trump dan putrinya, Ivanka Trump.

Topi Trump ini bisa dibeli lewat laman kampanye resmi Trump yang dibuat di Amerika Serikat dan seharga 25 dollar AS sampai 30 dollar AS. Sedangkan di jalan-jalan Washington dijual lebih murah yakni hanya 20 dollar AS.

Sementara itu, Joshua Rojas (25) dan Alyssa Young (28) datang dari tempat jauh di Texas untuk menyaksikan pelantikan di Washington. Young mengenakan topi warna pink bertuliskan "Make America Great Again".

"Saya langsung suka begitu saya pertama melihatnya. Saya membelinya di luar sana dari seorang penjual seharga 20 dolar AS," kata dia.

Apakah itu buatan Amerika? Young menjawab, "Saya enggak tahu di mana sebenarnya topi ini dibuat. Saya periksa ya."

Dia kemudian mencopot topinya dan memeriksa label pada topi itu. "Oh tidak! Buatan Vietnam!" teriak dia.