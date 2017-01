Kiat Kembali Berkencan Usai Perceraian

POS KUPANG.COM -- Wanita yang mengalami perceraian biasanya memiliki ketakutan tertentu untuk memulai hubungan yang baru. Bahkan, mereka terkadang juga merasa tidak akan bisa menemukan orang yang lebih baik.

“Seorang wanita yang diceraikan mungkin merasa sangat rentan. Sebagian dari mereka merasa bahwa selama ini sudah dilindungi pasangannya dan sekarang harus berdiri sendiri,” kata Diana Kirschner, PhD, penulis Sealing the Deal: The Love Mentor's Guide to Lasting Love.

Berikut ini adalah beberapa tips untuk Anda yang ingin berkencan setelah masa perceraian:

1. Cari tahu apakah Anda benar-benar siap

Tegaskan pada diri Anda sendiri, apakah sudah siap untuk berhubungan dengan orang baru atau tidak?

Jika Anda sudah siap, maka majulah dan jalankan hubungan tersebut. Akan tetapi, menurut seorang terapis, Susan Pease Gadoua, sebaiknya ambil langkah mundur dan menunggu lagi jika Anda merasa tidak siap.

2. Hindari pikiran negatif

Rasa takut setelah perceraian memang sangat normal. Akan tetapi, jangan sampai kejadian menyakitkan yang sudah lewat tersebut membuat Anda berpikiran negatif.

“Pikiran seperti itu menyebabkan kesempatan Anda dalam menemukan cinta yang baru menjadi terbatas,” kata Dr Kirschner.

3. Tentukan tujuan kencan Anda dan definisikan kembali