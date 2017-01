Foto Bersama Pejabat MUI dengan Presiden Israel Picu Reaksi Keras Netizen

POS KUPANG.COM -- Sebuah foto yang memperlihatkan Ketua Komisi Perempuan dan Keluarga MUI, Istibsyaroh sedang berfoto bersama Presiden Israel, Reuven Rivlin menghebohkan pengguna twitter Indonesia.

Dalam foto tersebut terlihat Istibsyaroh tampak duduk di kursi bersama Reuven, sementara tujuh orang berdiri di belakang mereka.

Tak tanggung-tanggung, foto itu diunggah langsung oleh Reuven dalam akun twitternya, @PresidentRuvi pada Rabu (18/1/2017).

"Speaking with Muslim leaders from #Indonesia. #Israel has no war with #Islam. Indeed, we are not doomed to live together, it is our destinty," begitu tulis Rueven menyertai foto tersebut.

Tak pelak, foto itupun langsung menjadi perbincangan diantara pengguna twitter di tanah air.

Banyak yang bereaksi keras dengan mengkritik kunjungan tersebut.

Bukan tanpa alasan, karena selama ini MUI dikenal sebagai lembaga yang cukup vokal menyuarakan dukungannya terhadap Palestina atas aksi Israel.

@4bdoelmu1n @PresidentRuvi They're not our muslim leaders !!!!

@mizyal @PresidentRuvi they are not even our leaders... -_-

@Sohibulmuslim @PresidentRuvi they are not indonesia muslim leader. They do not represent us as Muslims from Indonesia. #vivapalestine

@masinusina Betul perwakilan MUI ke Israel,pakyai @cholilnafis? Kok tidak sensitif sekali dgn pembantaian rakyat Palestina?