VIDEO: SK PIP Dari Rumah Aspirasi Diverifikasi Sekolah

Laporan Wartawan Pos-Kupang, com, Hermina Pello

POS_KUPANG.COM, KUPANG - Surat keputusan (SK) PIP dan lampiran nama nama peneriman PIP akan diverifikasi oleh pihak sekolah karena sekolah yang tahu pasti mengenai siswanya. Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu yang ditemui di Kupang, Rabu (18/1/2017) mengatakan hal tersebut.

"Sesuai dengan kesepakatan dari mereka yang datang ke dewand an pemerintah Kota Kupang, dimana kesepakatannyaa adalah memberikan SK dan lampiran dengan by name by adrres. Lampiran itu akan diberikan kepada sekolah sehingga sekolah bisa melakukan verifikasi karena sekolah yang paling tahu nama nama siswa. Jangan sampai ada nama yang terselip dan diberikan rekomendasi maka itu akan menjadi soal," katanya.

Menurut Benu, jika setelah diverifikasi oleh sekolah dan ternyata benar maka pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi untuk minta sekolah memberikan rekomendasi untuk pembayaran karena tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar.

Benu menegaskan bahwa pemerintah Kota Kupang juga akan meminta jaminan dari pemerintah pusat bahwa dana itu bisa dicairkan karena tahun anggaran sudah lewat dimana dan itu adalah dana tahun 2016 lalu.

"Kita akan minta jaminan dari pemerintah pusat bahwa kalau dana itu bisa dicairkan karena sudah berada di Bank," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs Jerhans Ledoh

Sedangkan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudou mengatakan bahwa meskipun rumah aspirasi sudah menyerahkan SK dan lampiran ke DPRD Kota Kupang namun sebagai ketua dewan dia belum tahu.

"Saya belum tahu kalau SK dan lampiorannya sudah ada di Dewan. harusnya setelah diterima saya diberitahu sehingga kita bisa ambil langkah selanjutnya," ujarnya (ira)