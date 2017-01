Tiket Jumpa Bintang Lee Min-ho Terjual 6.000 Lembar dalam Hitungan Detik

POS KUPANG.COM -- Bintang drama Korea Selatan Lee Min-ho membuktikan popularitasnya dengan menjual ribuan tiket fanmeeting bulan depan, menurut manajemen Lee Min-ho MYM Entertainment.

Kantor berita Yonhap, Rabu (18/1/2017), melaporkan 6.000 tiket acara jumpa penggemar Lee Min-ho terjual habis dalam hitungan detik setelah penjualannya dibuka secara online, Selasa (17/1/2017) pukul 18.00 waktu setempat.

Acara temu penggemar bertajuk "The Originality of Lee Min-ho" itu dijadwalkan berlangsung pada 18-19 Februari di Kyunghee University, Seoul Timur.

Acara Lee "Talk Concert" yang diselenggarakan di tempat yang sama pada Januari 2016 juga menghasilkan respon luar biasa dengan penjualan 3.000 tiket dalam sekejap mata.

"Lee, yang dikenal sangat menyayangi penggemarnya, akan membumbui acara tersebut dengan menunjukkan sisi dirinya yang belum terungkap," kata agensi Lee.

"Di tengah-tengah kesibukannya, Lee meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam proses persiapan acara tersebut. Dia sangat bersemangat dalam acara yang akan datang," sambung agensi.

Saat ini, Lee membintangi drama SBS, The Legend of the Blue Sea dengan aktris Jun Ji-hyun.

Lee Min-ho terkenal setelah membintangi Boys Over Flowers (2009). Namanya terus melejit dengan film-film drama seperti "City Hunter" (2011) dan "The Heirs" (2013). (Kompas.Com)