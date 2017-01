Tidur Tanpa Celana Tingkatkan Kesuburan Pria

POS KUPANG.COM -- Mengenakan celana boxer berbahan tipis, tanpa celana dalam, dinilai peneliti dapat meningkatkan peluang pria untuk memiliki anak.

Dr Brian Steixner, direktur dari Institute for Men’s Health di Jersey Urology Group di AS, menyarankan pria untuk menghindari tidur mengenakan celana berlapis—celana dalam plus boxer.

Termasuk celana berbahan tebal apalagi ketat. Sebab dapat mengurangi kesuburan. Steixner justru menyarankan sesuatu yang lebih ekstrim untuk pria yang sedang dalam program kehamilan bersama pasangan, yaitu tidur tanpa celana sama sekali.

Ia menjelaskan, tidur dengan celana berlapis dapat memengaruhi kualitas sperma dengan cara membuat selangkangan pria menjadi terlalu hangat di malam hari.

"Daerah tersebut perlu suhu yang tepat—tidak terlalu hangat—untuk mengoptimalkan produksi sperma.”

Selain itu, kehangatan di selangkangan pria bisa menciptakan kelembaban, membuat bakteri lebih mungkin tumbuh, di samping meningkatkan risiko iritasi maupun infeksi.

Selain cara tersebut, menurut ahli, ada langkah mudah lain yang perlu pria lakukan agar peluang hamil pasangannya meningkat, yaitu makanan semangka, mentimun, tiram, daging merah dan bawang untuk meningkatkan kemampuan ereksi. (Ayunda Pininta/The Sun)