Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--Pada malam-malam pertama ketika Anda menginap di On the Rock Hotel, Anda akan mendapatkan cookies gratis dan pada malam kedua akan ada Chinese Buffet Dinner gratis untuk dua orang.

Tamu umum juga dapat menikmati Chinese Buffet Dinner pada 28 januari 2017 dimulai pukul 19.00 Wita di Pala Restaurant. Hanya IDR 120.000/orang tamu bisa makan sepuasnya.

"Selain itu Pohon Angpao sudah menghiasi lobi hotel yang dapat menjadi spot para tamu, agar bisa berfoto dan berkesempatan menarik undian di pohon angpao yang berhadiah berbagai voucher menarik dari Hotel On The Rock. Masih dalam suasana menyambut Imlek tahun ini Hotel On the Rock juga menyiapkan pelayanan dan Ornamen yang berbau Imlek. Seperti sudah banyak dekorasi dan lampion-lampion, juga alunan musik khas Mandarin yang sudah setiap hari diputar di Hotel," kata Sales Executive On the Rock Hotel, Ben Loude, Kamis (18/1/2017).