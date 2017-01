Akhirnya Lutesha Dapat Peran di Film Usai Setahun Jalani Casting

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Model cantik Lutesha (22) dipercaya memerankan tokoh 'Suki' dalam film 'My Generation', produksi Ifi Sinema yang di sutradarai oleh Upi.

Lutesha mengaku, perannya sebagai Suki dalam film My Generation merupakan akting perdananya dalam memerankan sebuah film layar lebar.

"Kalau akting sebelumnya pernah, tapi cuma di video clip singlenya Afghan Syahreza dan short movie karya Chelsea Islan. Untuk layar lebar baru ini pertama kali," kata Lutesha saat ditemui dalam acara media luch bersama 'My Generation', di Branche Bistro Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Meski mendapatkan peran yang tidak begitu berbeda dengan karakternya pribadi, Lutesha mengaku berakting di film layar lebar dan bukan sinetron stripping menjadi sebuah tantangan ,

"Tantangannya sih digembleng selama tiga bulan untuk mendalami karakter Suki. Itu dia, menantang banget dalami karakter internal Suki, meski memang enggak jauh berbeda sama aku," ucapnya.

Selain itu, Lutesha mengaku ini merupakan tawaran film pertama setelah selama satu tahun ia mengikuti casting beberapa film ternama di Indonesia.

Meski tinggal di Pulau Bali, Lutesha tidak keberatan waktu dipanggil untuk ikut casting di film My Generation.

"Aku sekarang tinggal di Bali. Sebenarnya ketika mau casting itu malas kan pernah gagal karrena saingannya artis ternama. Tapi pas ditanya ada artis ternama, ternyata tidak ada," jelasnya.

Lanjut Lutesha, oleh karena itu ia pun bertolak dari Bali menuju Jakarta untuk ikut casting.

"Setelah casting dikasih kabar kalau saya lolos. Jadi yaudah saya menetap di Jakarta untuk syuting debut aku besok," ujarnya.

Usaha keras dilakukan oleh finalis modelling 'Go Girl' dan Look dari Majalah Go Girl ini sempat gagal casting sebelumnya pun berbuah manis, sehingga ia bisa menggapai miimpinya di dunia perfilman Indonesia.

"Bersyukur banget pastinya. Karena kemarin sempat gagal di film Galih dan Ratna. Makanya aku pasti akan buktiin di film ini," kata Lutesha.

Setelah menggebrak melalui film 'Radit dan Jani', 'Serigala Terakhir, dan '3 Doa 3 Cinta', Ifi Sinema kembali menunjukan taringnya di industri perfilman Indonesia, dengan memproduksi film remaja berjudul 'My Generation'.

Dengan menarik artis-artis baru, Ifi Sinema yakin film karya Upi bisa berhasil seperti film remaja 'Realita Cinta dan Rock n Roll'.

Film yang bergenre drama remaja ini menceritakan tentang persahabatan anak SMU, yakni Zeke (Bryan Warow), Konji (Arya Vasco), dan Orly (Alexandra Kosasie).