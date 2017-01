Hotel Ini Sajikan Hidangan Imlek ala Timur dan Barat

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Merayakan Tahun Baru Imlek 2017, Intercontinental Jakarta Mid Plaza menyelenggarakan brunch dan makan malam sepuasnya di Restoran Rasa dan Scusa dari tanggal 27-29 Januari 2017 dengan tema "Around the World".

"Untuk hidangan ala timur seperti hidangan Indonesia, peranakan, dan China disajikan di Restoran Rasa. Sedangkan yang suka hidangan ala barat bisa ke Scusa," kata Assistant Social Media Manager Intercontinental Jakarta Mid Plaza, Marcello Burhanuddin saat acara Sneak Peak Chinese New Year Celebration, Selasa (12/1/2017).

Berbagai hidangan khas Imlek disiapkan seperti Cold Boiled Cattle Fish dan Hokkien Noodles yang diyakini membawa kesehatan, kemakmuran dan kebahahagiaan. Hidangan ini akan disajikan pada malam Tahun Baru Imlek.

Ada pula Chicken Kung Pao, Steam Fresh Water Prawn with garlic and Soy Sauce, serta dan Singapore Chilli Crab dengan ukuran besar yang mengungah selera. Hidangan-hidangan tersebut termasuk dalam menu buffet Chinese New Year Celebration di Restoran Rasa, Intercontinental Jakarta Mid Plaza.

Hidangan Imlek di Intercontinental Jakarta Mid Plaza.

Sedangkan Scusa menghidangkan masakan ala Italia seperti pasta, ayam panggang dengan saus butter, sampai ikan kakap putih yang dipanggang dengan sajian kentang tumbuk dan sayuran.

Paket buffet termasuk hidangan penutup seperti aneka cake, cookie, crepe, dan cokelat bertema imlek dengan bentuk yang lucu. Dari pengalaman KompasTravel, masing-masing hidangan baik dari Rasa maupun Scusa memiliki keunggulan masing-masing pada beberapa hidangan.

Rasa misalnya, memiliki hidangan Singapore Chilli Crab ikonik dan menggugah selera. Sensasi bumbu pedas dan rempah yang kuat menombulkan rasa gurih di lidah. Sementara itu, Scusa memiliki hidangan ikan kakap putih panggang yang nikmat dengan rasa yang ringan dan ikan yang segar. Semua tergantung selera pengunjung, lebih memilih hidangan ala timur atau barat.

Untuk menikmati paket buffet Chinese New Year Celebration di Intercontinental Jakarta Mid Plaza pengunjung dikenakan biaya Rp.488,000++ per orang. Sudah termasuk free flow jus, kopi, es teh, dan air. Segelas Chateau Saint Roman Bordeaux juga dapat dinikmati selama santap malam seharga Rp.550,000. (Kompas.Com)