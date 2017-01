Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia "Internet Exchange"

Chairman IDC Indonesia sekaligus Head of OpenIXP Admin, Johar Alam Rangkuti, sewaktu berbicara dalam acara gathering OpenIXP di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

POS KUPANG.COM -- Saat pertama kali diresmikan pada 2005, Open Internet Exchange Point (OpenIXP) baru menangani trafik harian dengan angka puncak di kisaran 30 Gbps. Kini, lalu lintas data internet nasional Indonesia yang ditangani oleh OpenIXP telah membengkak hingga mencapai peak sebesar 277 Gbps pada 2016 lalu.

Jumlah Autonomous System (AS) yang terhubung ke OpenIXP ikut meninggkat hingga sekarang tercatat sebesar 726 AS. Tiap Autonomous System merupakan jaringan milik sebuah institusi yang tersambung ke internet melalui OpenIXP. Institusi pemilik AS bisa berupa operator telekomunikasi, online shop, ISP, bank, lembaga negara, dan lain-lain.

Head of OpenIXP Admin, Johar Alam Rangkuti, menerangkan bahwa dengan adanya ke-726 AS yang tersambung itu, OpenIXP kini telah menjadi internet exhcange terbesar di dunia, setelah PTT Metro Sao Paulo di Braazil dan Amsterdam Interet Exchange di Belanda.

"Tahun 2015, ketika AS yang tersambung ke kami masih 600-an, OpenIXP nomor lima. Sekarang 700-an nomor tiga. Tahun ini (2017) kalau sampai 800, ya jadi nomor satu," kata Johar ketika ditemui usai acara gathering admin OpenIPX di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menurut Johar yang juga menjabat sebagai Chairman Internet Data Center (IDC) Indonesia selaku pengelola OpenIPX, jumlah AS yang tersambung bisa sedemikian banyak lantaran OpenIPX tak menarik bayaran.

IDC Indonesia Ilustrasi infrastruktur hardware milik IDC Indonesia yang digunakan sebagai sarana interkoneksi internet exchange.

Selain gratis OpenIPX bersifat terbuka sukarela. Pemilik AS manapun bisa bergabung apabila ingin. Sifat serupa belum tentu diikuti internet exhcange lain di seluruh dunia.

Ada yang dikelola oleh pemerintah, berbayar, ada juga yang bersifat wajib bagi pemilik AS.

Beberapa negara memiliki banyak internet exchange sehingga distribusi AS relatif lebih menyebar. "Di Amerika Serikat ada 15 internet exchange, jadi tidak ada sentralnya.

Sementara, di Eropa internet exhcange dibuat per kota, bukan level nasional seperti kita," terang Johan.