Bryan Adams Akhiri Konser dengan Lagu Pamungkas "All For Love"

Penyanyi Bryan Adams tampil dalam konser tur dunia untuk albumnya yang terbaru, Get Up di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, 16/1/2017). Bryan Adams adalah salah satu artis rekaman yang paling sukses sepanjang masa. Penyanyi dan penulis lagu ini telah menghasilkan lusinan hits termasuk Summer Of '69, Heaven, Run To You, dan Everything I Do (I Do It For You.

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Penyanyi rock dari Kanada, Bryan Adams (57), memilih lagu "All For Love" untuk menutup konser "Get Up Tour" di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Senin (16/1/2017) malam.

Lagu pamungkas ini merupakan materi dari album The Three Musketeers yang pada 1993 lalu pernah dipopulerkan Adams bersama artis musik Sting dan Rod Stewart.

Agar suasana nostalgia makin syahdu, Adams mengajak penonton untuk menyalakan lampu dari gawai masing-masing sebelum tata cahaya utama yang menerangi panggung diredupkan.

Alhasil lagu yang pernah bertengger di posisi puncak Billboard Hot 100 pada 22 Januari 1994 itu makin 'manis' dinikmati dengan taburan cahaya dari ratusan gawai penonton.

"Kalian begitu menajubkan," kata Adams seraya berpamitan kepada penonton.

Sebelumnya, Adams telah membuka "Get Up Tour" sejak pukul 20.25 WIB. Pria 57 tahun itu bersama band pengiringnya langsung menggelindingkan "Do What You Gonna", "Don't Event Try", "Run to You", dan "Go Down Rockin" sebelum "Heaven" mengetarkan arena konser.

Ia menunjukkan kepiawaian dalam memainkan harmonika dan gitar akustiknya saat "Straight From the Heart" dari album Cuts Like a Knife ikut disajikan dalam konser yang melahap 20 nomor lagu selama dua jam. (Kompas.Com)