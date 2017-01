Tiga Langkah Jadikan Karier Anda Makin Terpuruk

POS KUPANG.COM -- Menurut Lynn Taylor, pakar manajemen dan penulis Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behaviour dan Thrive in Your Job, ada tiga kesalahan yang sering dilakukan karyawan yang menyebabkan kariernya akan terus berjalan di tempat. Berikut uraiannya:

1. Banyak janji

Membual dan banyak memberikan janji pada atasan hanya akan membuat Anda dicap sebagai si karyawan tukang obral harapan.

Selama tidak membahayakan dan merugikan performa tim kerja, maka bisa jadi atasan tidak memperlihatkan sikap ofensif dan jengkel.

Namun, lain waktu ada peluang promosi jabatan, maka Anda bukanlah orang yang menjadi pilihannya.

2. Berpikiran negatif

Alih-alih melakukan dan mengembangkan potensi, Anda justru mencatat pencapaian dan fasilitas yang diberikan perusahaan pada rekan kerja.

Hal tersebut Anda lakukan bukan untuk mendorong semangat Anda dalam bekerja, tetapi untuk "menyerang" atasan atau manajemen ketika Anda menginginkan hal seperti yang diperoleh sang rekan kerja.

Selain membuat Anda sulit berkonsentrasi, kebiasaan selalu berpikir negatif pada orang lain ini hanya akan membuat citra diri Anda buruk di mata atasan.

3. Tidak tepat waktu

Seseorang yang selalu tepat waktu merefleksikan sebuah kemampuan untuk bisa diandalkan oleh orang lain. Jadi, Anda yang selalu telat datang rapat kerja, telah menyerahkan hasil kerja, dan telah dalam mencapai target, dipastikan bakal menjalankan karier yang monoton. (Kompas.Com)