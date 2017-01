Robert De NIro Puji Meryl Streep soal Pidato Anti-Trump

POS KUPANG.COM -- Aktor Robert De Niro menulis surat kepada Meryl Streep untuk menunjukkan dukungan kepada aktris itu atas kecamannya terhadap presiden terpilih AS Donald Trump.

"Yang Anda katakan itu hebat. Hal itu memang harus disampaikan dan Anda menyampaikannya dengan indah," kata De Niro dalam surat yang diunggah di laman majalah People.

"Saya salut karena Anda menyatakannya ketika dunia merayakan prestasi Anda. Saya sependapat dengan Anda soal para penindas. Enough is enough," papar aktor kawakan tersebut.

"Anda, dengan keanggunan dan kecerdasan, memiliki suara yang kuat - yang menginspirasi orang lain untuk bersuara agar mereka juga didengar. Sangat penting bagi kita semua untuk bersuara," lanjut DeNiro.

Persahabatan Streep dengan DeNiro sudah terjalin lama. Mereka sudah empat kali menjadi lawan main. Diawali dengan The Deer Hunter (1974) dan yang terakhir First Man (2004).

Streep menyatakan kecamannya terhadap Trump ketika menerima Cecil B DeMille Awards pada malam puncak Golden Globe 2017 di Hollywood, Minggu (8/1/2017).

Trump menanggapi kecaman Streep itu dengan menyebutnya sebagai "Hillary Lover". (Kompas.Com)