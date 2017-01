Monaco Pimpin Klasemen Sementara Liga Prancis

POS KUPANG,COM, PARIS - AS Monaco berhasil mengambil alih puncak klasemen sementara Liga 1 Prancis selepas sisa pertandingan pekan ke-20 rampung dilangsungkan pada Minggu (15/1) hingga Senin dini hari WITA.

Monaco yang menutup rangkaian pekan ke-20 pada Senin dini hari WIB sukses membantai Olympique Marseille dengan skor 4-1 di Stadion Velodrome, Marseille, Prancis.

Berkat kemenangan tersebut, Monaco mengantongi 45 poin dan menggusur OGC Nice (45) dari puncak, setelah rival mereka itu ditahan imbang tanpa gol oleh Metz (18) pada Minggu (15/1) malam WIB.

Meski memiliki raihan poin yang sama, Monaco unggul dalam urusan agregat gol dengan surplus 39 gol dibanding surplus 21 gol milik Nice.

Sementara itu di laga lain, Caen (21) berhasil menjungkalkan Olympique Lyon (34) dengan skor 3-2 di Stadion Michel-d'Ornano, Minggu (15/1) malam WIB, demi melompat tiga strip ke peringkat 15.

Berikut hasil rangkaian laga lanjutan pekan ke-20 seturut laman resmi Liga 1 Prancis (tuan rumah disebut pertama, pemenang dicetak tebal):

Jadwal Sabtu (14/1) dini hari WIB

Lille OSC 1 - AS Saint-Etienne 1 (Nicolas de Preville 71'; Romain Hamouma 17')

Jadwal Sabtu (14/1) malam hingga Minggu dini (15/1) hari WIB

Rennes 0 - Paris Saint-Germain 1 (Julian Draxler 39')

Angers 1 - Girondins Bordeaux 1 (Ismael Traore 14'; Baptiste Santamaria bd-27')

FC Lorient 3 - Guingamp 1 (Majeed Waris 72', 90', Jimmy Cabot p-82'; Yannis Salibur 40')

Montpellier HSC 1 - Dijon 1 (Jerome Roussillon 87'; Julio Tavares 27')

AS Nancy 1 - SC Bastia 0 (Issiar Dia 59')

Toulouse FC 0 - Nantes 1 (Emiliano Sala 20')

Jadwal Minggu (15/1) malam hingga Senin dini hari WIB

OGC Nice 0 - Metz 0

Caen 3 - Olympique Lyon 2 (Maxwel Cornet bd-8', Ivan Santini p-29', 61'; Alexandre Lacazette p-35', 45')

Olympique Marseille 1 - AS Monaco 4 (Rolando 28'; Thomas Lemar 15', Radamel Falcao 21', Bernardo Silva 45', 56')

Klasemen sementara Liga 1 Prancis

Klasemen Sementara

1 OGC Nice 20 13 6 1 34-13 45

2 AS Monaco 20 14 3 3 60-21 45

3 Paris Saint-Germain 20 13 3 4 39-15 42

4 Olympique Lyon 19 11 1 7 36-22 34

5 Guingamp 20 8 6 6 26-22 30

6 Olympique Marseille 20 8 6 6 23-23 30

7 Rennes 20 8 4 8 20-24 28

8 Toulouse FC 20 7 5 8 22-22 26

9 Girondins Bordeaux 20 6 8 6 21-27 26

10 AS Saint-Etienne 20 6 7 5 19-17 25

11 AS Nancy 20 6 6 8 16-23 24

12 Montpellier HSC 20 5 8 7 29-32 23

13 Lille OSC 20 6 4 10 19-26 22

14 Nantes 19 6 4 9 13-26 22

15 Caen 19 6 3 10 23-34 21

16 SC Bastia 20 5 5 10 17-24 20

17 Dijon 20 4 8 8 27-30 20

18 Angers 20 5 5 10 16-25 20

19 FC Lorient 20 5 3 12 23-39 18

20 Metz* 19 5 5 9 18-36 18