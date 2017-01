Selama 13 Tahun, Nikita Willy Rasakan Pedihnya Komentar "Haters"

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Artis peran dan penyanyi Nikita Willy mengaku komentar buruk dan pedas bukanlah hal baru baginya.

Ia sudah merasakan beragam komentar haters alias para pembenci selama 13 tahun berkarier dalam industri hiburan Tanah Air.

"Aku sudah di dunia entertainment dari umur sembilan tahun. Jadi aku sudah menemukan omongan haters dari umur sembilan tahun sampai 22 tahun," katanya dalam wawancara di Dreamland Studio, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2017) sore.

Mulanya Nikita terkejut dan sakit hari saat mendengar kritikan pedas serta omongan miring tentangnya.

Namun lama-kelamaan, pemain sinetron "Putri yang Tertukar" ini mulai mencoba melihat dari sisi positifnya.

"Jadi kalau misalkan yang pedih-pedih, enggak usah didengar. Tapi kalau memang benar, bisa jadi masukan buat aku, ya itu aku ambil," ujarnya.

Meski begitu, Nikita tetap menjadi dirinya sendiri tanpa terpengaruh atau terganggu oleh penilaian orang lain terhadapnya.

"Pasti banyak lovers dan haters. Mau orang bilang 'oh kamu enggak bagus pakai ini, kamu begini', that's me. Kalau enggak suka ya sudah. Bukan karena orang, aku mengubah penampilan aku. Kalau aku nyaman seperti ini ya sudah," katanya. (Andi Muttya Keteng Pangerang)