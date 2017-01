Memilih Pasangan Hidup Anak Sulung Cocock Sama si Bungsu

POS KUPANG.COM - Mencari pasangan hidup yang tepat butuh perjuangan.

Semakin rumit ketika psikolog meyakini bahwa urutan lahir mempengaruhi kecocokan kita dan si dia.

Psikolog Kevin Leman dalam bukunya "The New Birth Order Book: Why You are the Way You are" menulis urutan lahir dapat mempengaruhi kesehatan suatu hubungan.

Leman mengambil referensi dari studi yang diterbitkan di Journal of Marriage and Family yang mengevaluasi kualitas hubungan 236 pebisnis dan pasangannya berdasarkan urutan kelahiran.

Disarikan dari buku Leman dan studi-studi serupa sebelumnya, berikut kombinasi pasangan terbaik (dan terburuk) berdasarkan urutan lahir seperti dilansir Independent:

1. Anak sulung

Pasangan terbaik: Bungsu

Pasangan terburuk: Sulung

Berdasarkan studi Walter Toman, profesor Psikologi Klinis di Jerman, dari 3.000 keluarga, ada peluang besar pernikahan sukses saat seseorang yang lahir sebagai anak sulung punya pasangan yang merupakan anak bungsu. Menurut Leman, ini disebabkan ketertarikan pada hal yang berlawanan.

Anak sulung bisa mengajari si bungsu hal-hal kecil tentang manajemen, sementara si bungsu bisa membuat suasana tetap ringan dan mengingatkan si sulung agar tidak menjalani semuanya serba serius.