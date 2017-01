Tiket "Gratis" Pidato Terakhir Barrack Obama Dijual Rp 66 Juta di eBay

POS KUPANG.COM -- Beberapa saat lagi Presiden Barrack Obama akan memberikan pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Tepatnya pada Selasa (10/1/2017) malam pukul 20.00 di McCormick Place, Chicago, AS, atau Rabu (11/1/2017) pagi pukul 09.00 WIB.

Warga Amerika Serikat tak ingin melewatkan momentum bersejarah tersebut. Mereka berbondong-bondong ingin menonton pidato Obama secara langsung.

Tingginya minat tersebut dimanfaatkan para pendulang untung. Tiket menonton pidato terakhir Obama dijual di situs online eBay dan Craiglist hingga mencapai 5.000 dollar AS atau setara Rp 66 juta, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Rabu (11/1/2017) dari DailyMail.

Padahal, tiket itu sejatinya gratis dan didistribusikan Sejak Sabtu (7/1/2017) lalu. Namun hanya orang-orang beruntung yang kebagian kuota.

Pasalnya, tempat pidato itu terbatas kapasitasnya. Pertimbangan itu yang membuat mekanisme tiket dibuat agar penonton tak membludak melebihi kuota tempat yang tersedia.

Beragam tarif dipasang di Craiglist dan eBay. Paling murah dipatok 1.500 dollar AS atau Rp 22 juta, sementara paling mahal 5.000 dollar AS atau Rp 66 juta.

Craiglist Tiket pidato terakhir Obama dijual 5.000 dollar AS atau Rp 66 juta di situs jual beli online

Wajar tiket itu begitu diminati. Obama telah menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat selama delapan tahun. Tentu akan banyak kontemplasi dan renungan yang akan disampaikan Obama, berikut suka dan dukanya selama menjadi Presiden Negara Adikuasa.

Obama akan digantikan presiden terpilih Donald Trump. Trump resmi menjadi Presiden AS berikutnya setelah mengalahkan capres partai Demokrat Hillary Clinton. (Kompas.Com)