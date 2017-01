Penyesuaian Tarif Keekonomian Akan Dilaksanakan dalam Tiga Tahap

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--General Manager PLN Wilayah NTT, Richard Safkaur menjelaskan, RTM adalah pelanggan rumah tangga dari ekonomi mampu, tetapi masih menggunakan listrik bersubsidi pemerintah atau golongan R1.

Oleh karena itu, para pelanggan RTM ini sudah dikenai tarif keekonomian.

Diuraikan, penyesuaian tarif keekonomian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap I terhitung mulai 1 januari 2017 hingga 28 Februari 2017. Tahap II mulai 1 Maret 2017 hingga 30 April 2017. Dana penyesuaian tarif tahap III (tanpa subsidi sama sekali) akan berlaku mulai 1 Mei 2017.

"Dengan demikian, mulai 1 Juli 2017, pelanggan golongan R1 sudah akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif non subsidi lainnya," kata Safkaur.

Secara bertahap tarif prabayar pelanggan RTM 900 VA akan mengalami penyesuaian dari Rp 605 per kWh menjadi Rp 791 per kWh mulai 1 Januari 2017. Mulai 1 Maret 2017, mengalami penyesuaian menjadi Rp 1.034 per kWh dan Rp 1.352 per kWh mulai 1 Mei 2017 dan seterusnya.