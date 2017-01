Tujuh Daftar Makanan Andalan Saat Jatuh Sakit

POS KUPANG.COM -- Pola makan sehat dapat mendongkrak sistem kekebalan tubuh kita. Ketika terlanjur kena flu, pola makan ini membantu tubuh agar cepat pulih. Berikut ini makanan yang harus dikonsumsi saat sakit:

1. Banyak Minum

Saat tak nafsu makan, minumlah banyak air. Air jahe, teh pepermin, teh jahe adalah pilihan minuman saat sakit perut sekaligus memberikan asupan elektrolit setelah bolak balik ke toilet.

Minuman jus buah seperti jus jeruk memberikan kalori sekaligus nutrisi untuk mengatasi pusing karena kurang asupan makanan. Saat hidung mampet, seruput minuman hangat seperti teh lemon.

Teh hijau juga membantu sistem kekebalan tubuh. Tambahkan sesendok madu untuk mengatasi tenggorokan gatal.

2. Protein mudah dicerna

Protein adalah nutrisi yang dibutuhkan saat sehat dan sakit karena menguatkan tubuh. Saat sakit pasti kita tak nafsu makan seporsi steak. Oleh karena itu makanlah telur atau minum yogurt.

3. Buah citrus

Buah jenis citrus ini mengandung flavonoid yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh.

4. Makanan mengandung glutathione

Glutathione adalah antioksidan kuat yang terbukti memerangi infeksi. Zat ini ditemukan pada semangka merah dan juga sayuran seperti brokoli dan kubis.

5. Kaldu dan sup

Sup miso, sup ayam atau sayuran akan membantu mengisi cairan tubuh dan mudah dicerna saat tak ada nafsu makan. Sup panas pun menghangatkan tubuh dari rasa menggigil sekaligus bermanfaat meredakan hidung mampet.

6. Makanan kaya B6 dan B12

Vitamin B6 dan B12 merupakan nutrisi penyembuh yang ditemukan pada ikan, susu, kentang, bayam.

7. Yogurt

Sebuah studi di Jerman membuktikan probiotik dalam yogurt memperpendek durasi sakit flu dan pilek hampir dua hari. Pilihlah yogurt yang mengandung turunan bakteri Lactobacillus casei atau Lactobacillus reuteri karena kedua turunan itu memperbaiki respon kekebalan tubuh. Greek yogurt merupakan pilihan terbaik karena mengandung paling tidak 10 gram protein per sajian. (Kompas.Com)