Di Mana Letak Titik Rangsang Pria Pada Telapak Kaki?

POS KUPANG.COM -- Sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat sejumlah titik “panas” pada tubuh wanita yang bisa merangsang gairah bercinta hingga tercipta hubungan seksual yang penuh sensasi. Titik panas pada tubuh wanita awam disebut dengan istilah G-spot.

Ternyata, tubuh pria pun juga memiliki titik-titik “panas” yang berfungsi serupa seperti G-spot wanita.

“G-spot pada pria dan wanita membuat sensasi bercinta semakin luar biasa sehingga Anda bisa meraih orgasme. Anda hanya perlu memberikan tekanan mesra pada titik itu,” jelas Claire Cavanah, rekan pendiri Babeland, perusahaan permainan seks.

Cavanah yang juga menulis buku bertajuk Moregasm: Babeland’s Guide to Mind-Blowing Sex and Sex Toys 101 mengungkapkan bahwa titik panas pada tubuh pria banyak terletak di area telapak kaki.

Menurut penulis buku Partners in Passion: A Guide to Great Sex, Emotional Intimacy, and Long-Term Love, Mark Michaels, pria memiliki sensitivitas yang tinggi pada bagian telapak kaki ketimbang wanita.

“Titik rangsangan di telapak kaki pria terletak sejajar dengan jari kaki tengah. Tepatnya di bagian tengah telapak kaki,” jelas Michaels.

Michaels mengatakan bahwa bagian itu disebut dengan istilah bubbling spring.

Pijatan ringan pada titik tersebut bisa meningkatkan daya pacu jantung pria sehingga melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh.

Alhasil, energi pun berada pada titik optimal untuk bercinta sepanjang malam. (Kontributor Female, Usihana/Shape)