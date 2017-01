Video Kampanye Ahok di Cilincing Diwarnai Tangisan Emak-emak hingga Insiden Anak Hilang

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Grup band asal Inggris, Coldplay merilis video klip terbaru berjudul Amazing Day lewat saluran Youtube, Kamis (5/1/2017). Jangan terkejut apabila menonton video klip tersebut, karena Anda akan mendapati budaya Indonesia di dalamnya.

Dalam video klip yang berdurasi hampir lima menit tersebut, terselip tiga budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang "tampil" dalam video klip Amazing Day adalah Tari Saman dari Aceh di detik 1:49, Tari Topeng Malangan dari Malang di detik 1:56, dan perempuan mengenakan pakaian khas Bali di detik 3:49.

"This cover is Tari Topeng 1:56 from Indonesia, I'm very proud (ada tari topeng dari Indonesia, saya sangat bangga)," tulis seorang netizen Rommy Roperta yang meninggalkan komentarnya di video klip Amazing Day. "Ada Tari Saman juga," komentar Silviany29.

Video klip Amazing Day sebenarnya merupakan sebuah proyek khusus dari Coldplay bagi para fansnya yang diberi nama 'Amazing Day Global Short Film Project'. Pada tanggal 19 November 2016, Coldplay mengajak fansnya untuk ikut serta mengirimkan video singkat berdurasi 20 detik tentang berbagai domisili para fansnya.

Semua orang bisa mengikuti proyek ini dengan syarat video diambil vertikal, diunggah ke Instagram, mencantumkan lokasi pengambilan gambar, dan menggunakan hashtag #ColdplayAmazingDay dan mengirim link ke alamat situs amazingday.coldplay.com.

Dari pantauan KompasTravel, sampai saat ini yakni Senin (9/1/2017), video klip Amazing Day telah ditonton oleh lebih dari 233.000 kali dengan jumlah like 19.458. Saluran resmi Coldplay di Youtube saat ini memiliki lebih dari delapan juta subscriber. (Silvita Agmasari/Kompas.com)