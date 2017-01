Alasan Si Seksi dari Brasil Adriana Lima Oleskan Alpukat ke Rambut

POS KUPANG.COM -- Adriana Lima (35) telah menggeluti dunia modeling selama 17 tahun. Lima sangat memahami bahwa penampilan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kariernya.

Namun, Lima tidak melulu menerapkan perawatan kecantikan paling mahal. Sebaliknya, dia lebih memilih perawatan natural yang dia dapatkan dari petuah turun-temurun orangtua di Brasil.

Salah satu perawatan alamiah yang diaplikasikan oleh Lima adalah saat ia mempertahankan keindahan rambutnya yang tebal dan panjang.

"Aku mengaplikasikan kondisioner pada ujung rambut dan aku diamkan selama 30 hingga 45 menit ditutupi dengan shower cap. Lebih lama lebih baik," ungkap Lima.

Dia juga menganjurkan agar wanita juga rajin mengganti kondisioner agar semua kebutuhan rambut terpenuhi dengan maksimal.

"Produk kondisioner all in one memang praktis, tetapi tidak memberikan manfaat optimal untuk rambut," imbuhnya.

Lima menuturkan bahwa menggunakan kondisioner yang sama membuat rambut terbiasa dengan manfaatnya.

"Aku memilih untuk menggantinya setiap sebulan atau dua bulan. Aku selalu memakai kondisioner pada pagi hari," ujarnya.

Kemudian, Lima menambahkan bahwa dia tidak pernah lupa memakai masker rambut setiap akhir pekan.

Untuk urusan masker rambut, Lima mengaku punya ramuan sendiri yang dia pelajari dari ibunya di Brasil.

"Aku mencampurkan kondisioner dengan alpukat. Ramuan ini sangat populer di Brasil dan jelas benar-benar berkhasiat. Rambutmu akan lebih bercahaya, bervolume, dan mudah diatur," pungkasnya.

Terakhir, Lima menuturkan bahwa alpukat memiliki aroma yang sedap sehingga rambut tidak bau setelah perawatan masker.(Kompas.Com)