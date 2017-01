Simak Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini, 7-9 Januari

POS KUPANG.COM -- Jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini.

Sabtu, 7 Januari 2017

Piala FA

Manchester United vs Reading, Fox Sports 1 pukul 19.30 WIB

La Liga

Real Madrid vs Granada, BeIn Sport 1 pukul 19.00 WIB

Eibar vs Atletico Madrid, BeIn Sport 2 pukul 22.15 WIB

Minggu, 8 Januari 2017

Piala FA

Preston North End vs Arsenal, Fox Sports 1 pukul 00.30 WIB

Liverpool vs Plymouth Argyle, Fox Sports 1 pukul 20.30 WIB

Chelsea vs Petersborough United, Fox Sports 2 pukul 22.00 WIB

Tottenham Hotspur vs Aston Villa, Fox Sports 1 pukul 23.00 WIB

La Liga

Real Sociedad vs Sevilla, BeIn Sport 2 pukul 02.45 WIB

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves, BeIn Sport 2 pukul 18.00 WIB

Real Betis vs Leganes, BeIn Sport 2 pukul 22.15 WIB

Serie A

Empoli vs Palermo, BeIn Sport 3 pukul 00.00 WIB

Napoli vs Sampdoria, BeIn Sport 1 pukul 02.45 WIB

Udinese vs Inter Milan, BeIn Sport 4 pukul 18.30 WIB

Lazio vs Crotone, BeIn Sport 7 pukul 21.00 WIB

Pescara vs Fiorentina, BeIn Sport 8 pukul 21.00 WIB

Sassuolo vs Torino, BeIn Sport 9 pukul 21.00 WIB

Genoa vs Roma, BeIn Sport 1 pukul 21.00 WIB

Chievo Verona vs Atalanta, BeIn Sport 4 pukul 21.00 WIB

Coupe de France

Paris Saint-Germain vs Bastia, BeIn Sport 3 pukul 03.00 WIB

Lorient vs Nice, BeIn Sport 3 pukul 20.15 WIB

Toulouse vs Olympique Marseille, BeIn Sport 6 pukul 20.15 WIB

Senin, 9 Januari 2017

La Liga

Celta de Vigo vs Malaga, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Las Palmas vs Sporting Gijon, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Villarreal vs Barcelona, BeIn Sport 2 pukul 02.45 WIB

Serie A

Milan vs Cagliari, BeIn Sport 1 pukul 00.00 WIB

Juventus vs Bologna, BeIn Sport 4 pukul 02.45 WIB

Coupe de France

Olympique Lyon vs Montpellier, BeIn Sport 5 pukul 03.00 WIB. (Kompas.Com)