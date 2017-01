Mengapa "Life-Work Balance" adalah Mitos?

POS KUPANG.COM -- Saat orang bicara soal istilah Life- Work Balance, atau keseimbangan `hidup' dan `pekerjaan', mereka bicara soal keseimbangan yang seperti timbangan.

Seperti beli cabe dan beras di pasar, kebanyakan orang `menimbang' dan mengukur- ngukur waktu dan porsi kerja mereka dengan porsi `santai- santai' mereka. Berat dan porsinya harus sama. Lima kilogram lembur di kantor harus diimbangi dengan lima kilogram `leyeh- leyeh' menonton The Voice sambil ngemil pisang goreng di rumah.

Dan karenanya, mencapai yang namanya `Life Work Balance' itu jadi hampir TIDAK MUNGKIN. Dan konsep `hidup- kerja seimbang' ini sendiri, jadinya adalah MITOS. Sama mitosnya dengan unicorn, atau jomblo abadi yang mendadak punya pacar di malam tahun baru.

Saya setuju bahwa Life- Work Balance adalah mitos. Tapi, bukan dengan alasan yang mereka sebut di atas. Life- Work Balance menjadi mitos, justru karena pandangan dan cara pandang yang salah tentang apa Life- Work Balance itu sebenarnya!

Bukan suatu keseimbangan waktu atau porsi

Menurut saya, kesalahan pertama kita dalam mengartikan, dan kemudian menerapkan konsep inilah yang menjebak kita sejak awal, dalam arti harafiah Life- Work Balance itu sendiri.

Kita jadi secara blak-blakan membayangkan `timbangan'. Keseimbangan dalam suatu `porsi'.

Khususnya, `porsi' waktu.

Kenapa ini jadi jebakan? Karena kalau perbandingan ini `hidup dan kerja' ini dinilai dengan cara seperti ini, maka porsi `kerja' sendiri akan otomatis terlalu besar, dan sulit bagi porsi `hidup'- nya untuk mengimbangi.

Bagaimana tidak, minimal satu per tiga dari waktu kita setiap harinya (delapan jam), dipakai untuk bekerja. Satu per tiga lainnya untuk mengistirahatkan badan kita diantara pekerjaan. Dan satu per tiga sisanya dibagi antara waktu makan, waktu perjalanan, waktu hiburan. Kalau ada sisa, barulah untuk hobi atau hiburan.

Dalam seminggu, lima dari tujuh hari di dominasi pekerjaan. Hanya dua hari yang didominasi waktu untuk rekreasi.