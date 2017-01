Nginap di On the Rock Include Nasi Goreng Lima Rasa

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Tamu yang menginap di On the Rock Hotel pada malam harinya bisa menikmati menu nasi goreng aneka rasa untuk dua orang.

Nasi goreng yang ditawarkan dengan pilihan nasi goreng seafood, nasi goreng XO, nasi goreng kambing, nasi goreng kampung dan nasi goreng Kupang.

Tamu bisa memilih nasi goreng apa yang sesuai dengan selera. Selain nasi goreng tamu juga disuguhkan minuman.

"Aneka rasa nasi goreng ini adalah promo Food and Beverage sejak tahun lalu. Namun melihat peminatnya masih lumayanan maka sengaj ditampilkan kembali dengan include pada harga promo room," ujar Junior Executive On the Rock Hotel, Ben Loude, Rabu (4/1/2017).*