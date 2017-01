Natal dalam Keluarga

Oleh: Mario F. C. Putra, CMF

Tinggal di Wisma Skolastikat Claretian, Yogyakarta

YESUS Kristus hadir di dunia lewat keluarga. Dia tidak serta merta datang seperti orang yang sedang mengadakan pertunjukan sulap. Sebaliknya, Dia datang melalui keluarga sederhana. Penginjil Matius bahkan menambahkan sebuah perikop menarik tentang silsilah Yesus Kristus (Mat 1:1-17) untuk dijadikan alasan bahwa Yesus itu juga datang dari sebuah keluarga besar.

Keluarga Nazaret adalah sebuah keluarga harmonis. Dalam keluarga, Yesus dididik dengan penuh kasih sayang. Aspek ini menjadi amat penting bagi Maria dan Yosef untuk menumbuhkembangkan Putra mereka. Aspek tersebut boleh dikata sebagai aspek sentral dalam kehidupan keluarga Nazareth. Alhasil, Yesus pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih karena hidup dalam suasana cinta kasih yang dibangun dalam keluarga. Keluarga Nazaret adalah contoh keluarga Kristen ideal.

"Keluarga Praksis"

Mengutip kata-kata Catherine Bernard dalam The Asian Family's Struggle for Life, keluarga merupakan institusi yang paling efektif untuk menggalakan kemanusiaan, pendidik utama, penyalur kebudayaan, dan ikatan antargenerasi (Rohani No. 8 Tahun ke-63 Agustus 2016, hal. 4)

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil. Walaupun demikian, hal ini justru menjadi peletak dasar pertama dalam relasi sosial dengan masyarakat luas. Relasi anggota keluarga di luar rumah menjadi cermin kehidupan keluarga di dalam rumah. Ajaran yang tertuang dalam keluarga akan tampak ketika orang berelasi di luar rumah.

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini sebetulnya mengundang refleksi mendalam mengenai apa ajaran yang digalang dalam keluarga. Apakah keluarga mengajarkan hal-hal yang baik dalam rumah? Atau mungkin keluarga menaruh sikap apatis terhadap ajaran-ajaran yang baik, dan lebih membiarkan anak beraktivitas tanpa ada yang menuntunnya?

Hemat saya, persoalan kekerasan di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari pengajaran dalam keluarga. Ketiadaan ajaran mengenai toleransi dan hormat menghormati sesama dalam keluarga merupakan akar kekerasan yang kian mengakar di Indonesia.

Bila membandingkan kata-kata Bernard tadi rasanya ada sesuatu yang hilang dalam keluarga. Keluarga semacam kehilangan kendali sehingga menuntun dirinya dalam keruntuhan. Jangan-jangan keluarga menanam sikap bobrok dengan mengajarkan anggotanya untuk melihat sesamanya sebagai musuh(?). Kemungkinan kasus-kasus kekerasan yang marak terjadi di Indonesia terjadi karena tiadanya ajaran toleransi dan hormat-menghormati sesama. Sesama dilihat sebagai musuh, bukan sebagai saudara.

Keluarga semestinya menghadirkan sebuah ajaran yang mampu melahirkan sikap dan perasaan untuk berbuat sesuatu. Ajaran tidak boleh hanya bergerak dalam tataran teoretis semata. Sebuah ajaran mau tidak mau harus menuntun anggota keluarga masuk dalam kehidupan praksis.

Misalkan, anak diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hemat saya, ajaran ini hanya bergerak dalam tataran teoretis. Untuk sampai pada praksisnya, seluruh anggota tubuh anak harus digerakkan: mulai dari melihat sampah, mengangkat sampah dengan tangan, dan lalu membuang sampah tersebut pada tempatnya.

Begitu pula halnya dengan kehidupan bersama dalam kerangka sosial. Ajaran toleransi pada anak harus menggiring anak untuk mengkonkretkan tingkah laku toleran dan menghormati sesamanya. Ajaran untuk membantu sesamanya harus membawa anak pada sebuah gerakan memberi uluran tangan pada sesamanya, semisal memberi sedekah kepada pengemis, memberi makanan bagi mereka yang lapar, dan sebagainya.

Tak bisa dipungkiri bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam hidup sosial. Keluarga menjadi penentu bagaimana orang bertindak dalam kehidupan sosial. Bila keluarga mengajarkan untuk saling membunuh, tentu dalam lingkungan orang akan menjadi pembunuh; bila keluarga mengajarkan untuk saling menghormati tentu orang akan menaruh sikap hormat pada sesamanya.

Natal bagi Keluarga

Natal bukanlah perayaan lahiriah. Bukan pula soal perayaan kultus dalam Gereja. Tetapi Natal sebetulnya merupakan momen praksis bagi keluarga. Inilah momen yang tepat untuk mewujudkan kasih antarsesama anggota keluarga, dan membawa sukacita tersebut keluar dari rumah agar dapat pula dirasakan oleh orang lain. Karena natal berarti melahirkan kebaikan bagi semua orang.

Akhirnya, natal tidak lagi menjadi milik sebuah keluarga ini atau keluarga itu semata. Sukacita natal itu milik semua orang, tanpa kecuali.*