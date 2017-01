Jokowi Tonton "CTS", Komika Ernest Prakasa Berdebar-debar

POS KUPANG.COM, BEKASI -- Komika dan artis peran Ernest Prakasa mengaku berdebar-debar ketika tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonton filmnya, Cek Toko Sebelah atau CTS.

Jokowi menonton film yang dibintangi sekaligus disutradarai oleh Ernest itu di Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/12/2016).

"He he he, deg-degan sih, deg-degan," kata Ernest dalam wawancara di sela acara menonton bareng film CTS di Mega Bekasi XXI, Jawa Barat, Minggu (1/1/2017) sore.

Ernest bercerita bahwa ia lantas menghubungi Kaesang Pangarep, putra Jokowi yang tampil dalam film bergenre drama komedi tersebut. Dari Kaesang ia ingin tahu pendapat Jokowi mengenai film itu.

"Deg-degan, makanya gue WhatsApp Kaesang, bilang, 'Bapak lo bilang apa?' He he he. Komentar Pak Jokowi, katanya, 'Ketawa dari awal sampai habis, jarang-jarang ada film kayak gini.' Oh ya udah, lega, he he he," kisahnya.

Ernest juga sekaligus merasa senang karena mulanya ia tak terlalu berharap Jokowi memiliki waktu dan bersedia menonton CTS.

"Seneng sih, Maksud kami ngajak Kaesang juga (main film), kami pikir ini jadi gimmick yang menarik," ucapnya.

"Tapi, enggak PD (percaya diri) juga bahwa bapaknya pasti nonton. Kami sadar kesibukan Pak Jokowi pasti banyak. Cuma, kebetulan beliau menyempatkan hadir di Bogor tanggal 31 Desember kemarin. Ya, seneng sih, seneng banget," ucapnya lagi lalu tersenyum. (Kompas.Com)