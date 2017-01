Flotim Penghasil Mete, Kini Harganya Terpuruk

Laporan Wartawan Pos Kupang, Feliks Janggu

POS KUPANG. COM, LARANTUKA -- Flores Timur dikenal sebagai penghasil mete terbaik di dunia. Namun nasib petani Mete di ujung timur Pulau Flores itu kini tak tentu.

"Kami bingung. Penghasilan petani tak ada lagi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah seharusnya turun tangan, jangan membiarkan petani resah," kata Muhammad Agus, tokoh masyarakat di Keluarahan Weri, Kecamatan Larantuka Jumat (30/12/2016).

Muhammad mengatakan, harga Mete anjlok. Harga Mete per kilogram merosot sampai Rp.12.000 per kilogram. Padahal lima pekan lalu, harga komoditi andalan Flotim ini sampai Rp.28.000 per kilogram.

Penyebab utamanya diduga karena pembelian oleh eksportir PT EK Prima tiba-tiba dihentikan.

Perusahaan ini, sejak 13 tahun lalu, membeli dengan harga terbaik, mulai awal panen hingga akhir petik selama 6 bulan setiap musim. (*)