Benarkah Kehadiran Robot Seks Menggantikan Kepuasan Bercinta?

POS KUPANG.COM -- Menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) robot-robot di masa depan akan memiliki rupa dan tampilan yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan, bisa diajak berhubungan seksual.

Para pakar memprediksi, kehadiran robot-robot itu di tempat tidur akan menjadi hal yang biasa dalam 25 tahun ke depan. Namun, mungkinkah robot itu bisa menggantikan kepuasan bercinta pasangan suami istri?

Robot seks seperti Rocky atau Roxxxy True Companion saat ini dibandrol dengan harga sekitar 7.000 poundsterling atau sekitar Rp 115 juta. Namun, kemajuan teknologi diperkirakan akan membuat robot-robot itu lebih terjangkau dan yang terpenting semakin menyerupai manusia.

Dalam acara International Congress of Love and Sex with Robotics, Dr.Trudi Barber mengatakan bahwa semakin banyak orang yang tenggelam dalam kemajuan teknologi. Ini berarti, cuma tinggal waktu sebelum berhubungan seks dengan robot menjadi hal yang mainstream.

"Kita akan semakin sibuk dengan hidup, makin terikat dengan teknologi sehingga melakukan seks jarak jauh dan robot seks adalah proses alami dalam siklus evolusi manusia," kata pakar yang banyak meneliti pengaruh teknologi pada hubungan seksual ini.

Barber mengatakan, ketika hal itu terjadi maka orang akan lebih menghargai dan berbahagia dengan hubungan yang nyata.

Meski demikian, pakar AI memperingati dampak dari kehadiran robot seks, antara lain generasi yang berhubungan seks pertama kali dengan robot. Belum lagi konsep seks yang tidak realistik juga akan tumbuh sumbur.

Pada pertengahan 2016, Dr.Noel Sharkey, mantan penasihat di PBB meminta pemerintah negara-negara melakukan tindakan untuk mencegah robot dibajak oleh industri seks.

Batasan

Walau kemajuan teknologi robot sulit dihentikan, sebenarnya dalam hal fungsinya untuk bercinta masih ada banyak pertanyaan yang harus diperjelas terkait kehadiran robot-robot itu. Misalnya saja, apakah robot itu akan pasif atau dirancang untuk merayu manusia, serta apakah robot itu diprogram untuk memahami bahwa mereka adalah mesin dan bukan manusia.