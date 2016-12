Naka Ntaung Weru

POS KUPANG.COM, KUPANG - GULA-GULA hi emad Remus ngo poka pering one uma kudu pande kolo. Ae lasengd ise eme kudu ntaung weru ga rame keta tapa kolo olo mai para mbaru. Ae du hitu ise kengkel lai ca taung weki ase ka'e lawang weta pe'ang agu likang one kudu cama-cama one mbaru hang kolo ntaung weru.

Toe di bur leso gula cain kole emad Remus ga pola agu pering te pande kolo agu ba muing leka tuak. Wes cengkali nolakn, nggirik keta one rangan agu baca keta taung baju paken. "Ole emad Remus bet daku ite bao cala ngo lulu one mbaru de ase ka'e so'o. Kaling ko gula-gula ngo poka pering te pande kolo," nggitu bentang de ended Remus cangga ba wae kudu inung de emad Remus.

Poli keta inung di wae tei de ended Remus po wale le emad Remus reis de ended Remus. "Ta ended Remus tara gula ngo poka pering ae kudut demi ceing kole to'ong ngo poka pering hitu, leng ho'o kin wekig. Bom deming laing lite hi Remus. Lelo kaut gula ho'o toe manga ita kole rangan ga, gula-gula ngo lolu," nggitu tae de emad Remus.

Gula hitu hi Remus agu Pondik merep kid selengka one mbaru dise Pondik cangga inung kopi. Bo kole lasengd ise tesua, eme lonto cama inung kopi toe manga lonto bod. Manga kin tombo-tombo.

"Lete ntaung kaut dite pande nenggo'o. Eme ntaung weru ga do kole gori. Poka pering kudu tapa kolo, benta taung ase ka'e agu weta pe'ang kudu lai ca. Eme manga weta te toe mai ngo podo kolo. Landing di'an wi kali ga eme kole pedeng doi eme toe kekep manuk lise latang ite te ngo podo kolo," nggitu tae de Pondik.

"Hitu kaut di'an eme ntaung weru nenggo'o e.... Eme ngasang anak rona, cewen kole eme do weta do keta tiba manuk agu tuak. Lelo kali ranga de nara ga imus terus kaut tiba manuk agu tuak ba de weta," nggitu tae de Remus. "He he he," tawa daler de Pondik ae nuk liha hia do weta agu wa'un ata ba tuak agu manuk.

Le tawa daler hi Pondik ga bae kole le Remus. Hitu tara pedeng kole tombo le Remus agu hi Pondik. "Landing te tu'ungn rame ntaung weru e toet kudu tiba manuk agu tuak ba de weta. Toe kole kudu lonto cama kaut. Landing te tu'ungn wi kali ga kudu wali di'a agu morin ge ngaran ata dedek ite one lino ho'o sanggen taung di'a de morin agu ngaran ata poli tiba lite one ntaung ata polin, berkak dite agu mose dite, da'at agu di'an mose lete ho'o. Poli hitu kole ga tegi berkak, rejeki agu lewe umur one ntaung weru kudu eme one ntaung weru ite, sembeng terus koe le mori agu ngaran sanggen taung gori dite one lino ho'o, titong koe mose dite, wa'i agu lime dite eme lako ko pande apa kaut one lino ho'o," nggitu tae de Remus agu hi Pondik. Ngetuk kaut ulu de Pondik woko denge pedeng reweng de Remus. Kaling ko wa nain Remus ga boto deming bail hi Pondik manuk agu tuak ba de wetan. (kanis jehola)