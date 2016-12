Ini Tips Penting Biar Enggak Waswas Nonton Konser Coldplay!

Salah satu konser Coldplay dalam A Head Full of Dreams Tour 2016

POS KUPANG.COM -- Grup band asal Inggris, Coldplay jika tak ada aral melintang bakal manggung di Stadion Nasional Singapura pada 1 April 2017. Rencana ini tentu kabar baik bagi para penggemar grup band dengan vokalis Chris Martin tersebut.

Adit, adalah salah satu penggemar itu. Dia pun mulai membuat persiapan.

Pertama, Adit berburu tiket pertunjukan grup yang antara lain sohor dengan lagu "In My Place" itu melalui internet. Harga tiket beragam mulai Rp 600.000 per lembar.

Adit memantau promotor pertunjukan mengumumkan tiket sudah bisa dibeli sejak Senin (21/11/2016). Tanpa menunggu lama, dia langsung yakin membeli satu tiket. Beruntung, karena dua jam sesudahnya, seluruh tiket dinyatakan sold out.

Kedua, Adit menyiapkan rencana akomodasi tempat tinggal di Singapura. Untuk yang satu ini, dia tidak mendapatkan kesulitan. Pasalnya, Adit punya saudara yang tinggal di Geylang.

"Simpel, saya akan menginap di sana. Untuk transportasi menuju lokasi itu nantinya, saya memanfaatkan MRT," tuturnya.

Thinkstock Ilustrasi persiapan perjalanan

Tahap berikutnya, Adit berburu tiket murah pesawat terbang jurusan Jakarta-Singapura. Begitu tiket penerbangan didapat, Adit tetap merasa perlu merogoh kocek lagi. Kali ini yang harus dia persiapkan adalah asuransi perjalanan dan kecelakaan.

Apa bedanya?

Asuransi perjalanan dipakai Adit untuk mendapatkan manfaat bila mengalami kejadian seperti ketinggalan pesawat atau kehilangan bagasi. Adapun asuransi kecelakaan bertujuan memberi manfaat untuk risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas dalam suatu perjalanan, termasuk menonton konser ini.

Karena tak berencana menghabiskan waktu lama di Singapura, Adit pun mengambil jasa asuransi dengan layanan untuk tujuh hari jaminan proteksi diri. Bagi dia, memakai layanan asuransi berjangka waktu pendek sudah menjadi kebiasaan.