Ayo! Mari Kita Dukung Andmesh Kamaleng

LOLOS ke putaran ke empat, putra berdarah Alor kelahiran Kupang 19 tahun lalu, Andmesh Kamaleng mulai unjuk kebolehan. Andmesh akan tampil dalam live audition Rising Star Indonesia, 3 Januari 2017.

Andmesh yang dihubungi, Jumat (30/12/2016), mengatakan, dirinya akan tampil dalam acara yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI mulai pukul 23.00 Wita. Andmesh mengatakan, dengan cara live voting, dirinya sangat mengharapkan dukungan seluruh masyarakat NTT.

"Saya mau meminta dukungan doa dan vote untuk saya di ajang Rising Star Indonesia. Bapa, mama, kakak, adik basodara di seluruh NTT semua, dengan rendah hati, saya mohon dukungan," kata Andmesh.

Voting lewat handphone android, membuat Andmesh mengharapkan dukungan seluruh masyarakat NTT. "Jurinya adalah penonton. Untuk itu, saya minta dukungan seluruh masyarakat NTT agar pada 3 Januari 2017, saat saya masuk di live audition, semua mendukung saya. Sebagus apapun saya menyanyi, tapi kalau tanpa dukungan voting, bisa saja tersingkir," kata Andmesh.

Rising Star Indonesia memang tampil dengan cara baru yang lebih interaktif dalam melibatkan para penonton sebagai juri. Rising Star Indonesia menggunakan sistem voting melalui aplikasi smartphone dan tablet. Aplikasi tersebut tersedia untuk didownload di Google Play dan App Store. Penjurian dilakukan dengan mengirimkan vote "Yes" atau "No" kepada kontestan yang sedang tampil. Jika Anda menyukai penampilan kontestan di panggung, pilih Yes. Sebaliknya, Anda bisa memilih "No" jika Anda anggap penampilannya tidak bagus.

Hasil voting akan ditampilkan dalam Voice Bar, jika mencapai 70 persen maka kontestan lolos ke tahap selanjutnya. Menariknya, wajah Anda dan juri lain nantinya juga akan tampil pada layar LED raksasa. (eko)