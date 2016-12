Harga Minyak Dunia Naik Didukung Optimisme Pasar

POS KUPANG.COM, NEW YORK - Harga minyak dunia naik tipis untuk sesi keempat berturut-turut pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena pasar tetap optimis bahwa produsen-produsen minyak akan memotong produksi seperti yang dijanjikan mulai Januari.

Kedua kontrak, minyak AS dan Brent mencapai tertinggi 18-bulan karena pasar menunggu bukti pengurangan pasokan dari anggota OPEC dan 11 produsen minyak lain non-OPEC.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat 0,16 dolar AS menjadi menetap di 54,06 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, bertambah 0,13 dolar AS menjadi ditutup pada 56,22 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. (ant)