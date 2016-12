Karir George Michael dan Kehidupan Pribadinya Penuh Gejolak

POS KUPANG.COM - Karir penyanyi George Michael di jagat hiburan cukup cemerlang, kendati dibarengi kehidupan pribadinya yang penuh gejolak.

Penyanyi itu telah menjual lebih dari 100 juta rekaman termasuk tujuh single lagu yang menduduki posisi pertama tangga lagu Inggris. Bersamaan dengan itu, Michael harus menghadapi kasus hukum karena penyalahgunaan narkoba dan ini berdampak pada karir bermusiknya.

Perlahan, penyanyi itu tak lagi menelurkan lagu-lagu hits, lagu-lagunya di berbagai tangga musik mulai goyah ditambah insiden kepemilikan narkoba, pelanggaran saat mengemudi dan masalah pribadi lainnya membuat Michael sesekali menjadi sorotan.

Terlahir dengan nama Georgios Panayiotou, Michael menjadi tenar sebagai seorang remaja pada awal tahun 1980 setelah membentuk kelompok Wham! bersama rekan satu sekolahnya, Andrew Ridgeley. Duo penyanyi itu menetaskan sejumlah lagu-lagu hits seperti Club Tropicana, Young Guns (Go for It) dan Last Christmas.

Sayang, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Keduanya memutuskan "bercerai" sebagai grup di 1986.

Michael kemudian memulai karier solonya dan sangat sukses, ditambah kolaborasinya dengan beberapa penyanyi seperti Aretha Franklin, Sir Elton John and Queen setelah kematian Freddie Mercury.

Album Faith nya - yang telah diremaster dan dirilis pada tahun 2010 - menuai kesuksesan besar pada tahun 1988.

Hanya saja, dia harus menghadapi pertempuran hukum yang panjang saat mencoba membebaskan diri dari kesepakatan dengan label rekaman Sony yang secara efektif mencegahnya melakukan rekaman baru.

Tak hanya itu, dia ditangkap di toilet umum di Beverly Hills, California, pada tahun 1998 untuk kasus pelecehan seksual. Insiden itu memaksanya mengungkapkan kenyataan bahwa ia seorang homoseksual, bersama Kenny Goss.

Michael mengatakan bahwa saat akhir usia 20-an merupakan waktu yang sangat menyedihkan baginya setelah ia kehilangan pasangannya, Anselmo Feleppa karena HIV dan ibunya meninggal beberapa waktu kemudian.