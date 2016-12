Gereja Best Kupang Natal Bersama di Hotel Aston

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Ratusan jemaat Gereja Blessing in The Sprit (Best) Kupang menggelar acara malam natal bersama, di Hotel Aston, Kupang, Sabtu (24/12/2015). Acara malam natal Gereja Best Kupang dipimpin pendeta Rofian L Muda.

Acara tersebut dimeriankan fragmen (drama) natal oleh Pemuda Yess Gereja Best Kupang berisikan pesan tentang persoalan sosial kekinian dikalangan pemuda/remaja dengan sejumlah pemeran, Ria Best Koreh, Oliver Kevin Ndoen, Lia, kak Vita,

Selaib fragmen, anak anak Super Kids Gereje Best Kupang juga membawakan sejumlah lagu dihadapan ratusan jemaat.

Hadir sejumlah pengerja Gerej Best Kupang, Gusftar Lerik, Viktor Tantoya, Pak Iki Leo, Ny. Lenny Miramangngi, Opa Nugroho, Ny. Silvy Raturandang, Ny. Selje Japari, Ny. Dee Sita, Ny. Ivoni Laazar, Ibu Djoko, Aci Joan Diana, Ibu.

Sementara Kebaktian Natal Minggu, tanggal 25 Desember 2016 berlangsung di dua tempat, yakni di Ruko Depan Telaga Opa, da di Ruang Palicio, Hotel Aston-Kupang.

Pada kotbah malam Natal dan perayaan natal 25 Desember 2016, Pendeta Rifian Muda mengangkat tema tentang Tuhan Yesus Raja Damai. (fen)