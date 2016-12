10 Lagu Terbaik George Michael

POS KUPANG.COM - Dikenal sebagai salah satu penyanyi terbaik sepanjang masa, George Michael tutup usia tepat pada Hari Natal dalam usia 53 tahun.

Dia telah mengkreasi dan melantunkan lagu-lagu yang terutama populer pada era 1980-an.

Berikut sepuluh terbaik dari lagu-lagu yang pernah dia hasilkan, versi thetoptens.com.

1. Careless Whisper

Lagu yang luar biasa dan hebat yang kini menjadi klasik.

2. One More Try

Tutup mata Anda dan rasakan kedalaman emosi Michael dalam lagu ini.

3. Wake Me Up Before You Go Go

4. Faith

Salah satu lagu terbaik di mana liriknya yang epik dan cabikan senar gitar yang apik menyatu membentuk harmoni yang membuat lagu ini menjadi nomor satu.

5. Last Christmas

Lirik dan nadanya sungguh menyentuh sehingga mungkin ini menjadi lagu terbaik keduanya.

6. Father Figure

Menghanyutkan dan cantik, Anda tak akan bosan mendengarkan lagu ini.

7. Freedom

Catchy sekali, musik dan liriknya luar biasa hebat.

8. I Want Your Sex

Lagu yang sebenarnya luar biasa, namun sering salah ditafsirkan orang.

9. Everything She Wants

10. I Knew You Were Waiting (For Me)