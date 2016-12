Sebelum Menikah Lagi, Ria Irawan Cukur Habis Rambutnya

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Artis peran Ria Irawan mencukur habis rambutnya sebelum menikah di KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2016), pukul 09.00 WIB pagi tadi.

Aksi Ria itu ia abadikan dalam sebuah video singkat yang bisa dilihat dalam akun Instagram-nya, @riairawan.



A video posted by Ria Irawan (@riairawan) on Dec 22, 2016 at 4:23pm PST

"Selamat pagi sekarang harus dibotakin menuju perhelatan penting," katanya sambil merekam proses cukur rambutnya. "#23122016 #ijabkabul #riairawanthelegend #cancersurvivor #wedding #registerofmarriage #nikah," tulis Ria kolom keterangan video yang ia unggah.

Soal kepalanya yang kini plontos, pemain film Gila Jiwa ini mengungkapkan alasannya.

"Iya cukur, kan nanti gue harus kemo (kemoterapi untuk kanker) tanggal 27 Desember ini. Jadi kalau ada artis yang kemo tapi enggak botak, itu bohong," ujar Ria.

Untuk diketahui, Ria kembali didiagnosa mengidap kanker pada bagian rongga perutnya setelah sebelumnya sempat dinyatakan bersih.

Sementara itu, sang suami Mayky Wongkar tampak tak masalah dan memahami keputusan istrinya untuk botak.

Ia juga mengaku siap mendampingi serta mengurus Ria.

"Kalau menemani atau menjaga, apapun dijalani. Harapannya diberi kebahagiaan, berbagi sama teman dan keluarga. Mbak Ria sehat itu yang penting," ujarnya.

Sebelumnya, Ria pernah menikah dengan pengusaha bernama Yuma Wiranakusumah pada 1997. Namun, dua tahun kemudian, keduanya memutuskan bercerai. (Kompas.Com)