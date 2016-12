Nafa Urbach Berharap Joey Alexander Genggam Trofi Grammy Tahun Depan

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Artis peran dan penyanyi Nafa Urbach (36) berharap keponakannya, pianis belia Tanah Air Joey Alexander (13), akan membawa pulang trofi Grammy pertama untuk Indonesia tahun depan.

"Mudah-mudahan, kali ini saya berdoa Joey Alexander bisa memenangi award-nya," kata Nafa dalam wawancara di Studio Global TV, Jakarta Barat, pada Kamis (22/12/2016).

Istri artis peran Zack Lee ini mengatakan bahwa ia sangat senang dan bersyukur ada anggota keluarga besarnya yang memiliki bakat bermusik yang luar biasa, apalagi sampai diakui oleh industri musik dunia.

"Yang terbaik lah buat dia. Pasti bangga. Pokoknya, senang lah, ada saudara yang bisa berkembang dan membanggakan nama Indonesia," ucapnya.

Namun, ibu satu anak ini belum sempat menonton langsung keandalan keponakannya itu bermain piano. Ketika Joey tampil di Jakarta pada 2016, Nafa berhalangan hadir.

"Belum sempet. Saya sibuk banget dari kemarin, ngurusin bisnis," ujarnya.

Joey untuk kali kedua menjadi nomine Grammy Awards. Merujuk ke nominasi Grammy Awards 2017, yang diumumkan pada 6 Desember 2016, Joey merupakan nomine untuk kategori Best Improvised Jazz Solo berkat gubahan ulangnya atas komposisi "Countdown" milik John Coltrane.

Ia bersaing dengan pemusik-pemusik jazz dunia, yakni Ravi Coltrane ("In Movement"), Fred Hersch ("Wee See"), Brad Mehldau ("I Concentrate on You"), dan John Scofield ("I'm So Lonesome I Could Cry").

Grammy Awards 2017 akan diselenggarakan di Staples Center, Los Angeles, California, AS, pada Minggu, 12 Februari 2017. (kompas.com)