Mahasiswa Doktoral Asal Indonesia di Perth Australia Barat Diserang Sekelompok Orang

POS KUPANG.COM, PERTH -- Seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani program doktoral di Perth, Australia Barat, mengalami nasib naas.

Pada Rabu (21/12/2016) malam waktu setempat, Irwansyah Jemi yang menuntut ilmu di Universitas Murdoch diserang sekelompok pria di dekat kediamannya di kawasan Kardinya.

Akibat serangan yang diduga bermotif perampokan itu, Jemi sempat dirawat di rumah sakit hingga Kamis (22/12/2012).

Malam itu, Jemi tengah berjalan pulang dari sebuah supermarket menuju rumahnya ketika tiba-tiba ia didekati sekelompok pemuda.

Tak memiliki prasangka apapun dan bahkan sempat membalas sapaan si pelaku, Jemi begitu kaget ketika ia tiba-tiba dipukul.

"Satu anak mendekati saya, dia menyapa `Hi mate', saya jawab `Hi, how are you?' sambil terus berjalan seperti orang ketemu di jalan, ternyata dia memukul muka saya," kenang Jemi.

"Saya kaget, jadi agak terhuyung, dan terus temannya ikut nendangin saya," tutur pria yang telah tinggal di Australia selama tiga tahun ini.

Kelompok anak muda ini, dikisahkan Jemi, berusaha merampok dan mencari dompetnya.

"Akhirnya mereka mengambil tas saya, padahal dompet saya taruh di saku belakang celana," kenangnya.

"Saya teriak `help..help..help..' karena ada mobil yang lewat, tapi ternyata enggak berhenti. Mungkin karena panik takut ketahuan, anak-anak ini terus lari ke dalam mobil. Seingat saya mereka ada 3-4 orang," papar Jemi.