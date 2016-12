Kathy Indera: Stefan William Keluar, Kayak Ada yang Hilang

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Artis peran Kathy Indera mengaku kehilangan rekan seprofesinya, Stefan William, yang memutuskan keluar dari produksi sinetron Anak Jalanan.

Tak hanya dirinya, Kathy menyebut kru dan para pemain lain juga ikut kehilangan suami Celine Evangelista.

"Kalau lagi ngumpul di lokasi, enggak ada dia emang aneh. Kayak ada yang hilang satu, pasti gitu kan kalau temenan," ujarnya dalam wawancara di studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2016).

Pasalnya, keputusan Stefan untuk mundur terasa mendadak bagi mereka. Kathy merasa ketidakhadiran Stefan punya dampak besar terhadap proses shooting mereka.

"Tiba-tiba banget. Ya (dampaknya) besarlah, maksudnya kami udah berjuang dari awal, ilang satu tuh, siapapun dari kami semua, pasti itu berperan banget. Kalau ilang, pasti aneh. Tapi ya kan life must go on," ujarnya.

Sebagai bentuk kehilangan, para pemeran sinetron tersebut, lanjut Kathy, membuat acara perpisahan untuk Stefan usai shooting terakhirnya.

"Ada farewell, cuma aku enggak ikut karena enggak shooting. Jadi yang ikut cuma yang lagi shooting aja. Katanya sih ke cafe, terus makan-makan gitu," ujarnya.

"Ada, ada komunikasi. Ya namanya juga temenan, enggak mungkin kan kami langsung lost contact," tambah Kathy.

Diberitakan sebelumnya, sutradara Anak Jalanan, Akbar Bhakti, membenarkan kabar bahwa artisnya, Stefan William, mengundurkan diri dari sinetron tersebut. Namun Akbar mengaku tidak mengetahui alasan Stefan meninggalkan sinetron tersebut.

"Seperti berita yang sudah beredar. Alasan bisa tanya langsung ke Stefan," ujar Akbar saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).(Kompas.Com)