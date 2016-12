Komunikasi Pelanggan Telkom Lumpuh Total

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--Akibat terjadi bencana banjir di Bima seluruh pelanggan di area Bima hingga ke NTT tidak bisa melakukan komunikasi In and Out untuk kemarin sore.

Demikian juga sebaliknya bagi yang menghubungi ke arah itu.

"Untuk kejadian yang merupakan force majeure ini, kami mohon maaf dan kami sudah siapkan langkah-langkah antisipasi dan telah recovery," kata EVP Telkom Regional 5 Jatim Bali Nusra, Suparwiyanto.

Ia menjelaskan beberapa langkah recovery telah dilakukan. Namun prioritas pertama dengan menormalisasi voice Telkomsel terlebih dahulu.

Langkah berikutnya adalah dengan mengaktifkan link baru Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Maumere-Makasar dan segera menghidupkan Sentral Telepon Otomat) Bima. Pada case kedua dilakukan setelah air mulai surut.

Sebab air telah merendam perangkat-perangkat seperti genset, rectifie dan Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM).

Perangkat DWDM merupakan teknologi multiplexing optik yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth pada jaringan fiber eksisting.