Kevin Karipuy: Putera Alor di Pentas Abnon Jakarta

Tidak banyak putera-puteri asal bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengukir prestasi dalam kancah kompetisi berbasis talenta, bakat, dan kreativitas berlevel Ibukota. Satu dari kompetisi bergengsi itu adalah kontes Pemilihan Abang-None Jakarta atau yang populer dengan sebutan "Abnon Jakarta". Usia kompetisi Abnon Jakarta sendiri sudah memasuki tahun ke-45.

Ajang Pemilihan Abnon Jakarta 2016 menjadi istimewa bagi warga ibukota yang berasal dari NTT, mengingat ada seorang pesertanya berdarah Alor yakni Kevin Fiscarraldo Armando Karipuy, putera dari pasangan Thobias Tubulau dan Maria Magdalena Broers.

Lahir di Jakarta 20 Desember 1991, Kevin bertumbuh sebagai anak yang penuh talenta bersama ketiga saudari perempuannya. Dua kakaknya adalah Felicia Philbertha Tubulau (Theacer at High National School), dan Farrah Frisca Asnathya Tubulau, berprofesi sebagai dokter. Sedangkan adiknya, Wenny Loise Rosemarry Karipuy, saat ini di Kelas 12 SMA Budi Luhur Jakarta.

Semenjak masuk pendidikan dasar (SD Budi Luhur 1997-2003), SMP Budi Luhur 2003-2006, dan SMA Budi Luhur 2006-2009, hingga ke pendidikan tinggi, Kevin terus mengasah talenta dan kreativitasnya. Kevin menyelesaikan kuliah jenjang S1 sebagai Sarjana Teknik Perminyakan di Universitas Tri Sakti Jakarta.

Selepas itu pernah bekerja sebagai Jr.Drilling Engineer di salah satu perusahaan oil and gas terkemuka di Indonesia. Saat ini Kevin sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Bina Nusantara mengambil spesialisasi Magister Manajemen. Kevin aktif dalam kegiatan organisasi intra-kampus. Dia dipercayakan jadi Ketua Angkatan di kuliah jenjang S-1, dan sebagai Presiden Mahasiswa di bangku kuliah jenjang S-2.

Selepas waktu kuliah, Kevin melakoni panggilan bakatnya yang lain yakni sebagai wirausahawan di bidang agribisnis, terutama pengembangbiakan ayam. Kevin juga mengembangkan start-up compagny yang bergerak di bidang e-commerce yaitu Lelangan.com. Melalui aktivitas bisnis berbasis aplikasi online, Kevin berobsesi memudahkan masyarakat Indonesia membeli atau menjual barang kebutuhan hidup.

Pemuda berdarah Alor ini mengaku mengidolakan figur Bung Karno, Presiden RI yang pertama. "Menjadi nomor satu" merupakan impian dalam hidup Kevin sekaligus motto hidupnya. Itulah sebabnya dalam setiap hal yang dijalani, Kevin selalu berikhtiar untuk berbuat yang terbaik. "Berusaha jadi yang terbaik harus dilakukan. Selebihnya biarlah rencana TUHAN yang terjadi," begitu ucap Kevin, pada Malam Puncak Pemilihan Abnon Jakarta, di Mall Kota Casablanca. Dalam pada itu, Kevin mengisi waktu-waktu produktifnya dengan kebiasaan membaca dan bermain bola, diselingi hobinya bermain game.

Kepulauan Seribu

Kevin Karipuy, demikian nama pop Kevin di panggung Abnon Jakarta, mampu menembus nominasi Abnon Jakarta, bermodalkan sikap percaya diri yang telah lama ia pupuk. Kevin mendaftarkan diri dan mulai mengikuti seleksi pemilihan Abnon tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu pada bulan Maret 2016. Di ajang inilah, Kevin sukses menyabet Juara II dan dinyatakan sah sebagai Abang Wakil I Kepulauan Seribu. Dari sinilah, nama Kevin pun resmi dilabeli dengan panggilan "Bang Kevin".

Keberhasilan ini dirasakan Bang Kevin sebagai pengalaman paling berkesan dalam hidupnya, mengingat dia bukanlah putera asli Jakarta. "Puji Tuhan! Sebagai putera NTT berdarah Alor, saya bersyukur bisa ikut mengukir prestasi di pentas Abnon Jakarta," ujar Bang Kevin, di sela-sela acara puncak Abnon Jakarta 2016. Ayahanda Bang Kevin, Thobias Tubulau yang adalah seorang birokrat senior di Kemenpora RI, mengamini ucapan puteranya.

Menembus jajaran kampiun Abnon Kepulauan Seribu, Bang Kevin berhak mengikuti seleksi Abnon tingkat DKI Jakarta pada medio Juli 2016. Bang Kevin dan kontestan lain dari seluruh wilayah administratif DKI Jakarta, menjalani karantina selama dua minggu. Mengikuti seleksi ketat dalam berbagai sesi kompetensi dan kreativitas, Bang Kevin meraih gelar Juara Harapan III Abang Jakarta 2016 didampingi None Iznaenti. Juara Harapan I diraih Bang Fajar dan None Xanrena dari Abnon Jakarta Pusat. Juara Harapan II diraih Bang Reyhan dari Abnon Kepulauan Seribu dan None Yasmine Naomi dari Abnon Jakarta Pusat.

Gelar Juara Abang Jakarta 2016 disabet Bang Taufik dari Abnon Jakarta Timur, didampingi None Jakarta 2016, None Yasmine dari Abnon Kepulauan Seribu. Sedangkan Abnon Jakarta Favorite Abang dan None DKI Jakarta 2016 diraih Bang Ardy dan None Syarifa dari Abnon Jakarta Selatan. Bang Kevin mengaku bangga atas prestasi yang kini telah ada di tangannya. Kendati belum mampu meraih gelar Juara Abnon Jakarta 2016, namun kontribusi Bang Kevin ikut menghantar Abnon Kepulauan Seribu memperoleh gelar Juara Umum dengan kontribusi 3 Abang dan 1 None. Proficiat Bang Kevin! (*/osi)